L’abbraccio di Commisso a Vincenzo Italiano: “Ora pensaci tu”.

«Vado e torno» ha detto Rocco Commisso ai suoi giocatori che stanno preparando la prossima sfida contro il Milan, la prima occasione per onorare la memoria di Joe Barone. Il presidente vola negli Stati Uniti per partecipare al funerale del direttore generale e tornerà fra qualche settimana, come ha annunciato subito a calciatori e staff per far capire che lui rimarrà vicino al club, con tutto l’impegno possibile e con le stesse ambizioni. Intanto la squadra lavora nella speranza di ricominciare con una vittoria, dopo la sosta del campionato. Nel video, pubblicato dai canali ufficiali della Fiorentina, colpisce un lungo abbraccio al “Viola Park” fra Commisso e Vincenzo Italiano. In quel gesto c’è un messaggio d’affetto, ma anche una raccomandazione in cui il presidente sembra dire all’allenatore: ora pensaci tu. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.