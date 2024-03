Italiano, un futuro tutt’altro che scontato: incontro con Pradè e Burdisso

I segnali di addio ci sono stati, ma nulla deve essere dato per scontato. Alla luce di quel rinnovo automatico in caso di Europa League o Champions League, le parti si incontreranno per "mettere i puntini sulle i"

La macchina Fiorentina torna a muoversi dopo la scomparsa di Joe Barone. I giorni di lutto hanno segnato profondamente tutto il club, ma adesso l'importante è ripartire. Uniti più che mai. Per questo motivo i dirigenti viola hanno già iniziato a programmare le prossime mosse anche in ottica squadra. Come riporta la Nazione, Burdisso e Pradè a breve incontreranno Italiano per capire meglio la situazione che riguarda il suo futuro. I segnali di addio ci sono stati, ma nulla deve essere dato per scontato. Alla luce di quel rinnovo automatico in caso di Europa League o Champions League, le parti si incontreranno per "mettere i puntini sulle i". Il futuro di Italiano potrebbe essere una chiave di lettura essenziale per il progetto Fiorentina.