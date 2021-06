“In Gattuso cresceva l’idea di essere considerato lo specchietto per le allodole”

L'analisi del Corriere Fiorentino sul personaggio Gattuso

La lite fra la dirigenza viola e Jorge Mendes, la divergenza di vedute sul mercato, le promesse fatte all’allenatore in fase di corteggiamento e poi disattese, le ambizioni frustrate da cambi di strategia societaria hanno condotto a una situazione esplosiva. Le voci di addio prima ancora di cominciare sono uno scenario che sorprende solo chi non conosce a fondo Rino Gattuso, un uomo prima che un allenatore capace di adottare scelte spiazzanti. Del resto, come spiega il Corriere Fiorentino, non sarebbe la prima volta che Rino sorprende tutti con decisioni controcorrente:

Dalle dimissioni col Milan, al caos all’Ofi Creta, fino ai confini del fallimento economico col Pisa, la carriera da allenatore di Rino Gattuso è stata tutt'altro che in discesa... Ed eccoci arrivati all’esperienza in viola, dove la sua avventura potrebbe essere già finita prima di iniziare. Il giornale scrive come nel corso delle settimane stesse maturando nel tecnico la crescente sensazione di essere considerato lo specchietto per le allodole, una sorta di paravento davanti ai tifosi per un progetto di rilancio relativo. Non è un caso che già nei giorni immediatamente seguenti all’insediamento a chi gli stava vicino confidava «se non mi comprano i giocatori, mi dimetto prima di Ferragosto». Non c’è stato bisogno di arrivare a ridosso dell’inizio del campionato per le prime tensioni. Non è stato nemmeno necessario cominciare il raduno. Comunque vada, un uomo coerente con le proprie idee.