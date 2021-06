VN – Tensione ACF-Mendes, Sergio Oliveira il casus belli. E occhio a Ranieri

SCenario clamoros che va delineandosi per la Fiorentina: può esserci la rottura tra i viola e Gattuso

Nicolò Schira

Possibile divorzio tra Fiorentina e Rino Gattuso? Gli scenari che potrebbero portare alla rottura ci sono, ma non riguardano direttamente il tecnico viola e la società. La tensione è palpabile e alcuni screzi ci sarebbero già stati, ma riguardano i vertici della dirigenza viola e il superprocuratore Jorge Mendes.

Il casus belli c'è stato sull'affare Sergio Oliveira, che sembrava in dirittura d'arrivo già la scorsa settimana. Col passare dei giorni la Fiorentina ha frenato, cercando di abbassare il costo di un'operazione già delineata: uno scenario che non è piaciuto né al centrocampista, né al Porto, né tantomeno al suo agente. Dopo aver portato Gattuso in viola, le intenzioni di Mendes erano quelle di piazzare alcuni dei suoi (pregiati) assistiti, una scelta che la Fiorentina ha cercato di attenuare visto il costo piuttosto elevato dei cartellini.

Ma adesso il super manager portoghese può convincere anche Gattuso a non accettare più la Fiorentina: alcune panchine tra Ligue 1 e Premier sono ancora vacanti e potrebbero fare al caso dell'allenatore calabrese. Nel frattempo la dirigenza viola è già al lavoro per cercare un nuovo tecnico - qualora lo strappo non si ricomponga - e il nome sul taccuino è quello di Claudio Ranieri, già contattato in passato.

La risposta della società

Dal suo canto dalla società viola non arriva nessuna smentita, ma solo una reiterazione di quanto era già stato chiarito nei giorni scorsi, ovvero che la Fiorentina non intende piegarsi alla volontà di Mendes e del Porto accettando prezzi che in società sono ritenuti troppo elevati.