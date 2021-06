Fiorentina, anche Antognoni via? Pedullà: “Siamo vicini ai saluti”

Non solo il possibile addio a Gattuso, anche Antognoni vicino alla partenza

Non solo le voci su un possibile clamoroso divorzio tra la Fiorentina e Rino Gattuso, potrebbe essere al capolinea anche l'avventura-bis in società di Giancarlo Antognoni. Come riporta su Twitter l'esperto di mercato Alfredo Pedullà, il club manager è ai saluti. Il contratto dell'Unico 10 è in scadenza al 30 giugno, e tra stipendio rivisto e possibile cambio di ruolo gli scenari sembrano essere cambiati.