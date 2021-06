Scontro con Gattuso: la Fiorentina rifiuta le imposizioni di Mendes

Oggi potrebbe risolversi il rapporto tra Gattuso e la Fiorentina

Gennaro Gattuso non sarà l'allenatore della Fiorentina la prossima stagione. Manca solo l'ufficialità che potrebbe arrivare già oggi . Colpa del mercato: è in atto, infatti, uno scontro tra il suo procuratore Jorge Mendes e il club viola. Repubblica Firenze scrive così (l'articolo integrale nel quotidiano in edicola):

Le ingerenze sul mercato non sono state gradite. La Fiorentina ha cercato di capire, di comprendere. Gattuso che chiedeva di accelerare e i viola che non volevano piegarsi alle logiche imposte dal super procuratore. Questione di etica: una battaglia che Commisso ha sempre dichiarato di voler condurre in porto. Specie dopo quanto accaduto col fattaccio della Superlega e con l’inchiesta di Report (di pochi giorni fa) proprio sulle commissioni degli agenti che hanno avvolto il calcio in un abbraccio letale. Il punto è che il banco salta e Mendes, con Gattuso che è suo assistito, è dall’altra parte.