Manca solo l’ufficialità: Gattuso non sarà l’allenatore della Fiorentina

Ora i viola a stretto giro devono trovare un nuovo tecnico

Ormai è pressoché certo: Gennaro Gattuso non sarà l'allenatore della Fiorentina nella prossima stagione. Qualsiasi possibilità di ricomporre la frattura tra il tecnico calabrese, il suo procuratore (Jorge Mendes) e la Fiorentina è tramontata e già entrambe le parti stanno pensando al futuro. Specie il club gigliato ovviamente, in cerca del nuovo allenatore, da ufficializzare in breve tempo. I legali delle due fazioni sono a lavoro già dalle prime ore di questa serata per sciogliere consensualmente un contratto che non era stato ancora depositato in Lega: del resto Gattuso fino al 30 giugno è sempre un dipendente del Napoli.