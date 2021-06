Fiorentina, per la panchina si pensa a Garcia: l’ex mister giallorosso è libero

L'allenatore francese ha concluso la sua esperienza al Lione il mese scorso

E ora che fa la Fiorentina? Molto probabilmente domani sarà il giorno dell'annuncio dell'addio anticipato tra Gennaro Gattuso ed il club viola per i noti motivi. Dunque Daniele Pradè, Joe Barone ed il neo-arrivato Nicolas Burdisso dovranno scegliere a stretto giro il nuovo allenatore. Tra i papabili, oltre a Claudio Ranieri, come riportano Sky Sport e tuttomercatoweb.com, può esserci anche Rudi Garcia, reduce dalla buona esperienza al Lione, squadra che ha lasciato appena un mese fa. Il tecnico francese ha già allenato in Italia, come noto, alla Roma dal 2013 al 2016: dunque ha avuto a sua disposizione come giocatore lo stesso Burdisso.