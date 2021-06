Gattuso e l’ira per Guedes e Oliveira: “Se non mi comprano i giocatori me ne vado”

La lite tra Mendes e la Fiorentina è sfociata nell'addio di Gattuso. La Fiorentina ha cercato di abbassare le offerte per Guedes e Sergio Oliveira, mossa che non è piaciuta al tecnico e al suo agente

La frattura tra Gattuso e la Fiorentina è ormai insanabile. Il tecnico, svela Monica Colombo sul Corriere della Sera - avrebbe sussurrato che "se non mi comprano i giocatori me ne vado prima di Ferragosto". E infatti l'ira di Rino è sfociata al termine del tira e molla tra la Fiorentina e Jorge Mendes , strategia che i viola hanno messo in campo prendendo tempo e cercando di abbassare le offerte per Sergio Oliveira e Gonçalo Guedes.

Le tensioni tra il superagente portoghese e la dirigenza viola ha portato alla lite con Gattuso, che darà le dimissioni - scrive il quotidiano - "senza aver indossato la tuta nemmeno per un giorno". In passato il tecnico calabrese aveva già abituato a mosse controcorrente, tra situazioni di insolvenza a Pisa e Creta, fino alla buonuscita lasciata in favore del proprio staff al Milan. Stavolta la mancata definizione di due affari come Guedes e Oliveira, pedine controllate da Mendes, ha innescato l'ira funesta dell'ormai ex tecnico viola, il cui contratto non era stato ancora depositato e che verrà di fatto stracciato.