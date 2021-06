Gattuso ai saluti: la ricostruzione della rottura tra tecnico, agente e società

Solo un confronto diretto tra Commisso e Gattuso potrebbe riaprire la partita...

Ad accendere la miccia in casa Fiorentina, come vi avevamo anticipato nella giornata di ieri, è stata l’operazione Oliveira. Joe Barone, che da due anni pilota insieme a Daniele Pradè il mercato viola, era convinto grazie ai buoni uffici di Jorge Mendes di chiudere l’accordo con il Porto per una cifra vicina ai 12 milioni più bonus. I numeri messi sul tavolo dal club lusitano invece sono stati subito ben diversi. Venti milioni non trattabili. Nessuno sconto anche per altri due potenziali obiettivi del club viola nell’orbita del potente procuratore portoghese e cioè Corona, pure lui del Porto, e Guedes del Valencia. Questo quanto troviamo scritto nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport in merito alla rottura tra il super agente portoghese e la società gigliata.