Gattuso-Fiorentina: avvocati al lavoro per trovare una via d’uscita consensuale

Molto probabilmente oggi l'accordo verrà sciolto

Il Corriere dello Sport si concentra sulla vicenda Gennaro Gattuso. Rino è indirizzato verso l'addio. Il contratto, già firmato, non è stato ancora depositato in Lega. Gli avvocati sarebbero al lavoro per trovare una via d'uscita consensuale. L'ufficialità della separazione potrebbe arrivare già oggi.