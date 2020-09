Il grande ritorno di Borja Valero: accordo raggiunto! In uscita Benassi, Dabo e altri tre esuberi

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si concentra sul ritorno di Borja Valero alla Fiorentina. Lo spagnolo aveva aveva un sogno nemmeno troppo complicato da immaginare che ormai sta diventando realtà: chiudere la carriera nella Fiorentina e tornare a vivere a Firenze. Città che dopo (o insieme) a Madrid, significa casa per Borja e la sua famiglia. La novità, semmai, è che a volte i sogni si avverano, come in questo caso. Ed ogni ora che passa alimenta quella che ormai è la certezza di un lieto fine romantico per l’ex centrocampista dell’Inter, ora svincolato.

Nonostante l’età (classe ’85) fisicamente sta molto bene, altrimenti nell’Inter di Conte non si gioca. Ed il mercato lo testimonia, visto che di offerte all’entourage del calciatore ne erano arrivate diverse, Verona e Genoa su tutte. Borja altrove avrebbe guadagnato di più con un contratto più lungo. Ma la scelta, per lui, non si poneva. Meglio chiudere a Firenze, magari con un contratto annuale ed opzione sul secondo. La sua volontà – insieme alla presenza in Italia del suo agente – ha accelerato una trattativa ormai chiusa, e sempre covata sotto la cenere.

Caricamento sondaggio...

La concorrenza non spaventa. Davanti avrà Amrabat, Pulgar, Duncan, Bonaventura e Castrovilli. Ma lui sa di poter essere utile in campo e nello spogliatoio. Può giocare in diverse posizioni ed ha imparato ad essere importante anche a gara in corso. Un leader silenzioso, una guida per i giovani viola. Certo, ora il club viola dovrà sfoltire, partendo da Dabo (LEGGI). Ma soprattutto la Fiorentina sta facendo riflessioni su Benassi, corteggiato dal Verona (LEGGI). Dopo tutto questo la Viola tenterà di piazzare gli ultimi esuberi in mezzo, da Saponara (LEGGI) a Cristoforo passando per Eysseric. In entrata i tifosi aspettano sempre l’arrivo di un grande centravanti. Sarà una delle molteplici tematiche sul tavolo del presidente Commisso che la prossima settimana tornerà a Firenze: ECCO QUANDO.