VN – Benassi al Verona, è fatta: prestito con diritto di riscatto per il centrocampista

E’ fatta per il trasferimento, in prestito con diritto di riscatto (non obbligatorio), di Marco Benassi all’Hellas Verona di Ivan Juric. Il centrocampista con il vizio del gol è, dunque, il nuovo rinforzo della formazione gialloblù, dove avrà maggiori opportunità di mettersi in mostra, rispetto alla realtà che si sta realizzando in quel di Firenze. Se il club di Maurizio Setti sceglierà di riscattare Benassi nel 2021, l’ex capitano del Toro firmerà con gli scaligeri un contratto di quattro anni.