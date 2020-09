VN – Nuovo contatto tra Fiorentina e Spezia per Agudelo e Saponara. Piatek…

A margine della riunione in Lega Spezia e Fiorentina si sono parlate ancora una volta per Kevin Agudelo e Riccardo Saponara. I due piacciono, e non poco, al club ligure, che li vuole per rinforzare il proprio centrocampo. Sul trequartista ex Lecce, Empoli e Milan, però, resta vigile anche il Parma di Fabio Liverani, che lo ha avuto la scorsa stagione in terra salentina. Infine Krzysztof Piatek: in un noto hotel milanese c’è il suo entourage al completo. Chissà se a breve ci sarà un avvicinamento col club gigliato.