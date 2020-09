Non solo arrivano conferme della nostra anticipazione da parte di Sky Sport relativa all’addio di Marco Benassi, ma anche una notizia che l’emittente satellitare dà, in pratica, per sicura: Borja Valero torna a Firenze. Lo spagnolo realizza così il proprio sogno di rientrare, e forse chiudere la carriera, in riva all’Arno, dopo essersi svincolato dall’Inter. Tra l’altro il Sindaco arriva proprio per riempire lo slot lasciato libero da Benassi nel centrocampo di Iachini e portare alla linea mediana gigliata tutta la sua esperienza e classe. Si parla di un anno di contratto per l’ex nerazzurro.