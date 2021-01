All’interno dell’edizione odierna de Il Tirreno viene lanciata una nuova proposta per lo stadio della Fiorentina: viste le non poche difficoltà riscontrate da Rocco Commisso, il quotidiano aggiunge l’idea Castellani alle ipotesi già in campo. “Lo stadio di Empoli è in vendita, perché non provarci?”, si domanda il quotidiano. Una suggestione, ad oggi, ma in questa lunga e tormentata vicenda i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo.