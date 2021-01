L’ex assessore: “Il Franchi e Italia ’90, vi racconto. Lo stadio resti dov’è, non siamo la Juve”

Su La Nazione troviamo l’intervista a Tea Albini, assessore allo sport ai tempi dell’ultima ristrutturazione del Franchi risalente a Italia ’90. L’ex assessore ricorda che allora come oggi ci furono molte polemiche attorno al restyling dello stadio: “Fu dura, ma anche una grande soddisfazioni”. La ristrutturazione era già stata programmata quando Albini prese in mano la vicenda, non avendo quindi molti margini di manovra. E le polemiche sulla pista di atletica? “Era già al tempo obsoleta, di fatto inutile. E la forma a D dello stadio impediva di allargarla”, risponde Albini.

Poi l’ex assessore ricorda la complessità dei lavori e le problematiche nell’andare a modificare la struttura. “Volevamo coprire dei settori ma ci fu concesso solo di ’allungare’ le coperture alle tribune. Poi ci fu da rinforzare il cemento armato delle curve”. In molti – conclude albini – ritengono quella del 1990 un’occasione sprecata perché poteva essere l’occasione per costruire altrove uno stadio più grandi, “ma il bacino d’utenza della Fiorentina è modesto, si ferma alla città e un po’ alla provincia. Dov’è il business? Non siamo l’Inter o la Juve, lo stadio sta bene lì dov’è”.