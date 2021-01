Nardella: “Fondi pubblici sul Franchi, qualcuno fraintende”. E sull’incontro con Commisso…

Il Sindaco di Firenze Dario Nardella è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno per parlare dello Stadio Franchi, accennando ad un incontro forse già in settimana con il Presidente della Fiorentina Commisso: “C’è qualcuno che legge in modo sbagliato il fatto che si voglia andare in fondo sul Franchi con i contributi pubblici, come se fosse una cosa che andando avanti si porrebbe in contrasto con Commisso, in realtà credo che la Fiorentina sarebbe ben contenta di questa soluzione. Noi dobbiamo correre perché quando il Franchi riaprirà dopo l’emergenza covid i tifosi possano tornarci senza problemi di alcun tipo. Se entro il fine settimana penso di vedere qualche cittadino americano (chiara l’allusione all’incontro con Commisso, ndr)? Chissà, potrebbe succedere, fino ad ora abbiamo avuto dei reciproci impegni che ci hanno impedito di vederci”.

LEGGI ANCHE: Stadio, Commisso pensa seriamente a Campi Bisenzio. Ma c’è il problema aeroporto