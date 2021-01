Stadio, Commisso pensa seriamente a Campi Bisenzio. Ma c’è il problema aeroporto

Commisso non parla ancora ufficialmente, studia scenario e prospettive, si sta consultando con tecnici e strateghi prima di fare la prossima mossa. Ma la pazza idea di provare a sondare l’ipotesi Campi Bisenzio, si legge su Repubblica Firenze oggi in edicola, pare lo stia sfiorando realmente. Gli hanno spiegato che non sarebbe affatto fast fast e che senza l’ok del governatore Giani e del sindaco di Firenze Nardella non andrebbe comunque da nessuna parte. Eppure il verdetto del vertice trilaterale col sindaco di Campi Fossi di sabato scorso pare gli rimbombi nella testa.

Ma anche su Campi grava un problema: occorre trovare il modo di non interferire con la nuova pista dell’aeroporto. Nardella e Giani lo hanno già chiarito a Fossi. Toscana Aeroporti ci conta ed è pronta a muoversi per difendere i propri interessi. Nella Piana i nemici dell’aeroporto sperano in effetti proprio che lo sbarco dello stadio possa rimettere in discussione la pista. Pare che i tecnici del Comune di Campi abbiano prospettato alla Fiorentina un’ipotesi progettuale, sempre sui terreni di via Allende accanto all’Asmana opzionati da Commisso, che non ostacolerebbe la nuova pista, con lo stadio più verso l’abitato di Campi. E la Fiorentina ci sta pensando.

