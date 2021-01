Antognoni: “Soffriamo i cambiamenti, ma Commisso è carico: c’è tutto per fare bene”

“Firenze mi ha cullato anche da dirigente. Mi ritengo privilegiato di avere questo ruolo e non mi immagino da nessun’altra parte se non qui: non so davvero cosa avrei fatto, se non avessi continuato in questo mondo”. Sono le parole di Giancarlo Antognoni, che si è concesso in una intervista ai taccuini di Repubblica Firenze, oggi in edicola, nel corso della quale ha spaziato tra diversi temi dell’attualità e non solo. A proposito dellle ambizioni della Fiorentina di oggi, ad esempio, ha detto: “I presupposti sono buoni, adesso stiamo soffrendo un po’ questi cambiamenti che ci sono stati e anche la proprietà deve capire meglio come funziona il sistema italiano”. Ha poi aggiunto di vedere Commisso carico e voglioso, e di essere sicuro che ci sia tutto per fare bene.

C’è più di una punta di rammarico quando commenta il suo ritorno in società sotto la proprietà Della Valle. “Purtroppo sono entrato nel momento peggiore della gestione Della Valle”, ricorda, “poi è arrivata la cessione. Negli ultimi quattro anni non è andata benissimo”. Infine qualche ricordo della sua prima carriera dirigenziale a Firenze: Antongoni ha parlato di Rui Costa, che volle portare a Firenze nonostante la partita non brillante che il portoghese giocò quando andò a visionarlo: “Manuel non giocò neanche tanto bene”, ricorda Antognoni, “ma fece un filtrante meraviglioso e da quel passaggio capii che aveva qualità differenti”. Un breve passaggio dell’intervista è dedicato poi a Thuram, colpo ad un passo e poi sfumato. Infine, quando gli viene chiesto di indicare il giovane talento italiano che più lo ha colpito, Antognoni indica Nicolò Barella: “Ne ho visti tanti che si sono persi, oggi direi Nicolò Barella: ha iniziato nell’Under 15 e poi è cresciuto esponenzialmente. Talento puro”.

LEGGI ANCHE: Gonzalo: “Alla Fiorentina di oggi manca un Pizarro. Vi dico la mia su Pezzella e Quarta”