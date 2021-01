Gonzalo: “Alla Fiorentina di oggi manca un Pizarro. Vi racconto Pezzella e Quarta”

Sicuramente è stato un dei difensori centrali più forti nella storia della Fiorentina, il suo addio nel 2017 fu non senza polemiche e ha la maglia viola ancora nel cuore: Gonzalo Rodriguez, in collegamento skype con la trasmissione Zona Mista su Rtv 38, ha parlato a 360° della squadra gigliata attuale, con qualche riferimento al suo passato in riva all’Arno. Queste le sue parole:

Alla Fiorentina di oggi è mancato un po’ di equilibrio, la colonna vertebrale della squadra è in fase di costruzione e occorre lavorare tanto, ovviamente la partita perfetta è stata quella contro la Juventus. Sono molto legato alla maglia viola, lasciare Firenze fu molto triste: la società aveva deciso così, non riuscimmo con il mio procuratore a trovare un punto d’incontro con loro, avevano già stabilito da tempo di non rinnovarmi il contratto. Il problema non fu economico ma di progettualità dei dirigenti di allora. Pezzella e Quarta? Il primo ovviamente è più esperto e bravissimo in fase difensiva, il secondo ha bisogno di tempo ma con la palla tra i piedi è in gamba, e poi ha questo anticipo fantastico. La Fiorentina di oggi ha un ottimo portiere, due difensori forti forti come Pezzella e Milenkovic, forse gli manca un Pizarro a centrocampo. Quando Pradè e Macia vennero a parlare con me e Borja per portarci a Firenze avevano un’idea tecnica ben precisa, ora la Fiorentina è in fase di costruzione. Vlahovic? Sicuramente bravo, ma ha bisogno di tempo per crescere. Commisso? Non l’ho ancora conosciuto, ma so che vuole fare grandi cose, per la squadra e la città, come lo stadio. Astori? Davide era uno dei leader del gruppo, quando ho saputo che non c’era più è stato un duro colpo, è stato un onore giocarci insieme. Cose farò nel calcio? Sto studiando per diventare allenatore.