Lo stadio della Fiorentina a Campi Bisenzio? Da destra a sinistra cresce il fronte del sì

La maggioranza delle forze politiche di Campi Bisenzio spera che Rocco Commisso sia sempre intenzionato a investire sul territorio cittadino. Favorevoli al nuovo stadio della Fiorentina nell’area di viale Allende, ma servono le infrastrutture, a partire dalla tramvia. Sono per il sì Forza Italia, Si-Fare Città, Sinistra Italiana («Se lo stadio mette la parola fine all’aeroporto, ben venga» dice il segretario comunale, Andrea Morreale) e Gruppo misto. Più articolata la posizione di Sì – Toscana a Sinistra: stadio sì, ma compatibilmente con le priorità, cioè sistema tranviario, riqualificazione produttiva dell’Osmannoro e tutela del Parco della Piana. La Lega si schiera per il restyling del Franchi, mentre c’è il no per questioni soprattutto ambientali di Liberi di Cambiare e Campi a Sinistra. Lo riporta La Nazione.

