I Friedkin vogliono Sarri per il loro Everton. Svanisce l’Italia per Maurizio?

I proprietari della Roma Dan e Ryan Friedkin hanno chiuso la trattativa per il passaggio di proprietà dell'Everton. Il club di Liverpool adesso è nelle loro mani e sarebbero pronte grandi novità. Anche perché nei prossimi mesi sarà pronto il nuovissimo stadio e la società americana non vorrà essere da meno rispetto alle proprie strutture. Per questo motivo il magnate texano è già al lavoro per riorganizzare non solo l'organigramma societario, ma anche quello sportivo. Come? Prima di tutto andando alla ricerca di un nuovo allenatore, e adesso il nome che sta circolando negli uffici dei “Toffees” è quello di Maurizio Sarri. Tecnico che in questi mesi è stato più volte accostato alla Fiorentina, ma anche al Milan e alla Roma. L'allenatore toscano in occasione del memorial "Niccolò Galli" disse: "Tornerò in panchina solamente per un progetto arrapante, che mi stuzzica, soprattutto che sia figlio di un programma di lungo periodo". Mentre l'11 settembre in un'intervista alla Gazzetta dello Sport calcò la mano: "Con l'inizio della nuova stagione mi è cresciuta la voglia di allenare. Spero di tornare in campo prima di gennaio". I Friedkin sono pronti a rivoluzionare la squadra che dopo cinque giornate di campionato ha conquistato solamente un punto, è ultima in classifica e teme l’incubo della retrocessione. Sarri e il mercato invernale sarebbero le mosse per scongiurare il più oscuro degli scenari. Lo riporta il Corriere dello Sport