Cor.Sport: Palladino sotto esame e tornano le voci su Sarri

Raffaele Palladino è sotto esame. E non potrebbe essere altrimenti visto che, fin qui, non ha vinto nemmeno una partita alla guida della Fiorentina. Al netto del mercato condensato in buona parte nei giorni finali, che non l’ha certo facilitato al pari di quasi tutti i suoi colleghi, e al netto di tutto ciò che ne è conseguito nella costruzione di una squadra completamente nuova cercando di legare al meglio undici acquisti e dodici cessioni, con le risorse umane e tecniche di cui già poteva disporre dal debutto a Parma a domenica scorsa, ci si aspettava di vedere molto più la mano di Palladino. Un’altra mano.

Forse se l’aspettavano per primi i dirigenti di Commisso, attratti per il dopo Italiano dalle ambizioni dell’ex Monza, perché sintonizzate sulla stessa lunghezza d’onda del Viola Park, e chissà se a questo si rifanno le voci che avvicinano il nome di Sarri a quello della Fiorentina oltre che del Milan, immancabili e quasi inevitabili in frangenti del genere e il calcio lo insegna che non è la prima volta e non sarà l’ultima: dazio altrettanto forzato da pagare di fronte alle vittorie che non arrivano e ai dubbi che montano. Voci, sussurri, correnti. A cui certamente Palladino non fa caso e non dà peso, concentrato com’è dentro al centro sportivo di trovare la soluzione giusta nelle decisioni pre-partita, nel gioco durante e nei risultati alla fine come riprova necessaria, sapendo però - intelligente e acuto quale ha dimostrato di essere - che se quello di domani contro la Lazio è un esame per la Fiorentina, per lui è un esame da superare.