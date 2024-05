Sarri: “Cerco un progetto arrappante. Fiorentina? Non ho preclusioni”

Se tornerò presto in panchina? Dipende dalle opportunità che si verranno a creare. Vediamo se verrà fuori qualcosa che m'arrapa, che mi stuzzica, che sia figlio di un programma di lungo periodo.

Se sono stato cercato dalla Fiorentina? Qualche anno fa, ma nelle ultime sessioni di mercato assolutamente mai. L'unico modo per andare a Firenze è suonare al Viola Park e vedere se qualcuno apre. Se sarei disponibile? Sono disponibile a tutti i progetti che mi intrigano, non ho preclusioni nei confronti di nessuno, né sono alla ricerca di una squadra che giochi la Champions League. Questi son discorsi mediatici che, a questo punto della mia carriera, mi interessano poco.

Se la Fiorentina può vincere la Conference League? Penso di sì. L'importante è che si rendano conto che affrontano una squadra di buon livello in confronto alla quale sono, secondo me, superiori ma non così superiori da poter giocare una partita tranquilla. Sarà una partita tosta, ma la Fiorentina ne può venire a capo.

Italiano? E' un ottimo allenatore. E' giovane e ha grandi margini di miglioramento. A Firenze ha fatto un bel percorso, son convinto che la Fiorentina poteva fare qualcosa di più in campionato, ma quando vai così avanti nelle manifestazioni ad eliminazioni diretta qualcosa paghi in campionato.

Il Bologna? Sono discorsi che sto leggendo sui giornali. Al momento non ho avuto nessun rapporto diretto col Bologna. Se devo essere sincero, dico che le squadre con cui ho avuto rapporti sono straniere. Qualcosa dalla Liga, qualcosa dalla Premier League, qualcosa da altri campionati.

Allegri e la Juventus? Dall'esterno è difficile farsi un'opinione. Bisogna viverlo da dentro perché sennò è troppo facile dire chi ha sbagliato.

Se mi dispiace vedere il Napoli così? Sì, perché lo sanno tutti che le due squadre che ho nel cuore sono Napoli e Fiorentina. A Napoli ho vissuto tre anni stupendi, forse irripetibili. Ero contentissimo l'anno scorso quando hanno vinto lo scudetto, con un pizzico di incazzatura dentro perché non è successo durante il mio ciclo, ma quando vedo squadre che ho nel cuore che fanno bene son contento.

Se la vittoria della Coppa Italia salva la stagione della Juventus? Non lo so. Quando una società ha per motto 'l'unica cosa che conta è vincere', penso che non basti. Penso che Giuntoli possa ricostruire una squadra da scudetto. E' una persona tosta, cattiva, competente e determinata. Lo porterò sempre nel cuore come direttore sportivo perché in tre anni siamo andati d'accordo togliendoci soddisfazioni a parte quella finale. Ho grande stima nei confronti di Cristiano".

