Gli esterni viola: dal leader Nico alla delusione Sottil, passando per Ikone…

La Repubblica fa un'analisi sugli esterni della Fiorentina, soffermandosi sulle prestazioni di questa stagione. Da Nico Gonzalez a Ikone, passando per Kouame, Brekalo e Sottil, gli esterni viola hanno segnato nove gol in stagione (sette Nico, uno Brekalo e Kouame). Il numero 10 argentino ha completato un nuovo step di crescita entrando in una nuova fase di maturità al terzo anno con Italiano. Svaria su tutto il fronte offensivo, si carica la squadra sulle spalle, incide, svolge la fase difensiva, insomma un leader vero. Sottil invece è l'altra faccia della medaglia. L’infortunio alla schiena, lungo è fastidioso, ne ha condizionato il rendimento un anno fa. Ma purtroppo l’inizio di questa stagione non è stato dei migliori. Tanti errori, poca incisività e quella continuità di rendimento ancora da ricercare. Ikone si sta ritrovando, aiuta in difesa e aiuta la squadra nei momenti di non possesso. Italiano lo aspettava con grande fiducia perché consapevole di quel che può dare a questa squadra. Kouame è un giocatore unico, duttile, bravo, che il tecnico schiera spesso specie a gara in corso. L’ivoriano è stato trattenuto in viola per espressa volontà del tecnico e del presidente Commisso. Infine Brekalo, al suo primo gol in maglia viola nella vittoria col Napoli. Italiano da lui si aspetta tanta concretezza e la continuità che piano piano sta recuperando