Italiano in sala stampa: “Bene Ikone e Barak. Ecco cosa ha Christensen”

Dal punto di vista morale questo pareggio vale doppio?

"È un punto che prendiamo per come è andata la partita. Non siamo andati bene nel primo tempo, ed abbiamo chiuso giustamente in svantaggio. Poi nell'ultima mezz'ora abbiamo avuto grande qualità e grande ritmo. Abbiamo creato anche i presupposti per vincerla. 60 minuti giocati male, 30 minuti per vincerla. Sono andati bene, comunque, i subentrati".