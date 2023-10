Gli esterni adesso dominano, tranne uno: “Sottil è ancora troppo acerbo”

L'idea di gioco di Italiano si conferma ancora centrale per il gioco degli esterni. In pratica tutti gli attaccanti esterni hanno già esultato a parte Sottil, veloce ma ancora acerbo quando si tratta di compiere una scelta in area di rigore. Ci sono due dati di fatto che certificano sia la centralità delle ali nel gioco di Italiano che il buon lavoro portato avanti dall’allenatore sugli interpreti di quel ruolo. Il primo è che tutti questi gol hanno permesso alla Fiorentina di tenere, in campionato, il passo delle big nonostante Nzola e Beltran siano fermi a un solo centro in due.E il secondo è che ieri sera Italiano si è potuto «permettere» di scendere in campo contro i campioni d’Italia facendo riposare il suo giocatore migliore (Nico Gonzalez, appunto) per tutto il primo tempo senza che questo influisse sul gioco. Anzi, senza il clamoroso errore di Parisi la Fiorentina avrebbe chiuso in vantaggio alla fine del primo tempo. Certo, se poi agli esterni si aggiunge anche un Bonaventura in questo stato di forma e fresco di meritatissima convocazione in Nazionale, anche il «digiuno» delle punte fa un po’ meno paura. Lo riporta il Corriere Fiorentino.