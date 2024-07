Gazzetta: “Nzola lavora già a parte, addio vicino. Al suo posto ecco Dallinga”

Non solo Moise Kean. L'ex Juventus è ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina, ma Raffaele Palladino si aspetta un nuovo innesto in attacco. Un giocatore fisico, capace di ricoprire il ruolo che Milan Djuric aveva al Monza. Secondo la Gazzetta dello Sport questo giocatore arriverà e sarà uno tra Lorenzo Lucca dell'Udinese e Thijs Dallinga del Tolosa.

Il prezzo però dei due giocatori frena la Fiorentina. Per il primo il club dei Pozzo vuole almeno 20 milioni, mentre l'olandese non si muoverà per non meno di 25 milioni. Serve quindi una cessione importante e il primo nome vicino all'addio è M'Bala Nzola.