Si decide il futuro di Nzola? Il procuratore in visita al Viola Park

Con l'arrivo di Moise Kean e con la ricerca sul mercato di un'altra punta è ormai chiaro a tutti che lo spazio a disposizione di Mbala Nzola all'interno della rosa della Fiorentina sia estremamente marginale. Proprio per questo, i vertici gigliati stanno cercando una sistemazione per l'angolano nel corso di questa finestra di calciomercato. E allora forse non è casuale la visita che Giovanni Branchini, procuratore dell'ex Spezia, ha fatto questa mattina al Viola Park di Bagno a Ripoli. L'agente, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, ha varcato i cancelli del centro sportivo dove ha avuto modo di confrontarsi proprio con la dirigenza gigliata.