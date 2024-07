Scopriamo Thijs Dallinga, il “gigante” olandese che piace a Palladino

La sua carriera

Inizia nelle giovanili dell'Emmen, per poi trasferirsi al Groningen, dove passerà 3 anni tra primavera e prima squadra. Su di lui arrivano gli occhi dell'Excelsior, dove in 44 partite segnerà la bellezza di 36 gol. Questa per lui risulterà la stagione del grande passo verso i primi top 5 campionati europei. Infatti l'anno dopo il classe 2000 si trasferirà al Tolosa per 2,5 milioni di euro. Qui l'olandese mostrerà sempre di più le sue grandi qualità. Nella sua prima stagione, in 36 partite segnerà 12 gol. Quest'anno è andato a migliorare, poiché in 33 presenze ha segnato 14 gol, confermandosi un attaccante da doppia cifra.