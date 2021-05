Gazzetta: De Zerbi vola in Ucraina. Sarri-ACF? Società orientata altrove

Le ultime dalla rosea sul futuro dei due tecnici, accostati anche alla Fiorentina

Capitolo Sarri: in merito al futuro dell’ex allenatore della Juventus la rosea scrive: “Nella testa di Maurizio Sarri era forte l’idea di tornare in Serie A. In questo momento non ha piste aperte su questo fronte. Quando a inizio campionato Rocco Commisso decise di licenziare il tecnico Beppe Iachini, ci fu un contatto con la Fiorentina. Sarri però fu costretto a declinare l’offerta per due motivi: il primo era il contratto che lo legava alla Juventus, il secondo la scelta maturata da tempo di non entrare alla guida di una squadra in corso d’opera. Da quel momento la Fiorentina è scomparsa. Maurizio è tifoso viola e potrebbe anche essere interessato a scambiare qualche opinione con il presidente Commisso. Ma la società, per il momento, è orientata su altri nomi. Guardando alla prossima stagione, l’opzione più probabile porta Maurizio Sarri in Premier League.