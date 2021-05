Juric in pole, De Zerbi e Gattuso riflettono e spunta l’idea dalla Serie B

Sulle pagine del Qs leggiamo una ricostruzione delle ultime trame intorno alla panchina della Fiorentina: tra riflessioni e idee

Panchina 2021/22 ancora in stand by. Almeno finché la Fiorentina non giocherà lo scontro diretto con il Cagliari la prossima settimana. Prima di stringere - scrive La Nazione - occorre acquisire la salvezza acquisito. Rino Gattuso è sempre stato chiaro con i viola: nessuna risposta prima di aver accompagnato il Napoli in Champions. De Zerbi ha ascoltato la proposta viola, l’ha messa accanto a quella dello Shakhtar Donetsk è ha chiesto tempo per valutare le due situazioni.