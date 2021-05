Pedullà: “De Zerbi si tira fuori. C’è Gattuso, l’alternativa resta Juric”

Le ultime sulla panchina della Fiorentina direttamente dall'esperto di mercato che chiarisce le posizioni dei vari tecnici accostati ai viola

"Un po’ d’ordine sulla panchina della Fiorentina. Roberto De Zerbi si era già tirato fuori la scorsa settimana quando aveva declinato l’invito, sempre più tentato dallo Shakhtar. Contratto triennale con una base di almeno 2,5 milioni a stagione. Prima parlare con il Sassuolo ma la tentazione è fortissima. Rino Gattuso resta ancora in corsa, non è fuori, ma a patto che la squadra si avvicini alle sue aspirazioni. Altrimenti non accetterà, ma ci sarà tempo. Juric è l’attuale alternativa, ma la Fiorentina deve fare chiarezza. E intanto conquistare i punti che servono per la salvezza".