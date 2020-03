Franchi, i paletti della Soprintendenza anche su seggiolini e maxischermo

La manutenzione del Franchi costa, ma quel che più sembra paradossale riguarda le autorizzazioni da parte della Soprintendenza: come scrive il Corriere Fiorentino, quello che emerge dall’incontro di ieri tra la Commissione Sport del Comune e quella del Quartiere 2, sono i tempi elefantiaci della burocrazia italiana. Basti pensare che il colore dei seggiolini e la tonalità di viola devono essere autorizzati dalla Soprintendenza, così come dopo un anno la Fiorentina non ha potuto ancora installare il nuovo maxi schermo già pronto per la mancanza del via libera.