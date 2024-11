Firenze riempie Torino. Dopo le ultime sanzioni oltre 1000 sostenitori viola

Dopo il divieto di trasferta imposto dalla Uefa per le prossime sfide a Cipro e in Portogallo e la decisione del prefetto di Genova che ha negato la possibilità ai residenti in Toscana di seguire la Fiorentina al Ferraris giovedì scorso, oggi pomeriggio i tifosi viola potranno finalmente tornare al fianco della Fiorentina in una gara da sempre molto attesa anche per via del gemellaggio tra le due anime sugli spalti. E sarà un ritorno in massa, dal momento che a Torino sono attesi circa 1.400 sostenitori viola. D’altronde l’entusiasmo è tornato a correre forte, così come dovrà continuare a fare in campo la squadra di Raffaele Palladino. Lo riporta Repubblica.