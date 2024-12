Firenze in abito da sera. Confronto da vertigini, ma sulle ali dell’entusiasmo

Sarà un Franchi col vestito buono quello che oggi pomeriggio ospiterà Fiorentina-Inter, per una squadra viola che vuole dimostrare di non essere lì per caso. Da tempo a Firenze non capita una serata come questa, che può valere addirittura il primo posto in classifica. Essere a braccetto con chi ha lo scudetto sul petto significa avere l'ambizione di giocarsela alla pari e i numeri parlano chiaro, la solidità pure. E chissà che proprio lo spirito da "niente da perdere" non possa alla fine giovare proprio ai viola.