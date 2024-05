Fiorentina-Brugge è una sfida da “big”: domani le stelle viola devono brillare

Nico Gonzalez è l'uomo copertina di questa Fiorentina. Non solo per il valore specifico in campo, ma anche per la UEFA è così. Infatti è stato scelto come giocatore viola in un post in cui le quattro semifinaliste guardano lo stadio della finale ad Atene. In Conference, tra questo e lo scorso anno, ha maturato 19 presenze, 7 gol e 5 assist, a cui si aggiungono 3 reti in quattro match di playoff. Italiano per la sfida di domani si aggrapperà a tutti i suoi big: da Nico a Bonaventura passando per Belotti e Beltran. Tutti in campo al meglio della condizione fisica. Negli ultimi mesi gli acciacchi fisici sono stati tanti, soprattutto per colpa dei calendari pieni di partite ravvicinate, ma adesso i problemi sono passati e le stelle hanno tutte voglia di splendere. La gara di domani si terrà sotto gli occhi del presidente Commisso, pronto a tornare al Franchi per la sfida più importante della stagione. Lo riporta il Corriere Fiorentino