Dal Viola Park: Il morale è alle stelle. Commisso farà di tutto per esserci

Dal Pentasport di Radio Bruno arrivano le ultime notizie direttamente dal Viola Park. Con la vittoria contro il Sassuolo il morale è alle stella. La Fiorentina ha voglia di fare qualcosa per se stessa ma anche per la società e i tifosi. Chi ha riposato nell'ultima di campionato molto probabilmente giocherà la semifinale. I big torneranno tutti. Mandragora è tornato ad allenarsi. Nzola invece si sta allenando ma i problemi familiari proseguono. Per quanto riguarda il presidente, Commisso farà di tutto per esserci giovedì e molto probabilmente ci sarà. Da quello che filtra lui vuole essere presente in questa importante parte di stagione.