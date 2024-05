La mano di Italiano su Terracciano e Duncan, ma l’errore è stato Parisi

Italiano ha fatto crescere alcuni giocatori della Fiorentina. Terracciano, tanto per cominciare, è diventato una sicurezza in questi anni, ha commesso qualche errore (pochi) come capita a chiunque ma in certe partite è stato decisivo come non càpita a tutti; ha consegnato ad Arthur il centrocampo e nel girone d’andata, prima della flessione atletica del brasiliano, è stato ben ripagato; ha rilanciato Duncan e pure lui nella prima parte ha dato un bel contributo; ha trovato il ruolo a Beltran, acquistato come centravanti e trasformato in trequartista; ha fatto esordire e dato spazio a un ragazzino interessante come Kayode. Ha commesso anche degli errori, ovviamente. Per esempio non ha aiutato troppo Parisi, sottoposto a qualche figuraccia quando lo ha spostato a destra, fuori posizione, oppure ha insistito troppo su Ikoné prima di tagliarlo nel finale della stagione. Lo riporta il Corriere dello Sport.