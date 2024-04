Sforzo, riposo e poi sforzo: questo Bonaventura gioca solo nelle coppe?

Italiano deve gestire questo Bonaventura. Il centrocampista non è al meglio e la sensazione è quella di vedere il giocatore a riposo in campionato per favorire le coppe

La Fiorentina deve valutare le condizioni di quattro giocatori. Dei quattro ’out’ a Salerno, la posizione più delicata potrebbe essere quella di Bonaventura. Jack non è al top da qualche settimana e i suoi minuti in campo (tanto più da titolare) sono da centellinare e quindi da mettere in conto nelle occasioni più importanti. Insomma, Bonaventura – salvo sorprese – non ha giocato con la Salernitana per esserci a Bergamo e poi magari rifermarsi (in campionato) con il Sassuolo per poi scendere in campo in Conference. Vedremo. Dunque Bonaventura, una delle maggiori preoccupazioni di Italiano. Lo riporta la Nazione.