Fatturato, progetto e gestione del gruppo: per questo l’Europa è fondamentale

Come riporta il Corriere dello sport, l'obiettivo da non fallire per vari motivi è l'approdo ai gironi di Conference. Serve innanzitutto per il fatturato della Fiorentina, che grazie ai ritorni pubblicitari e al continuo rimbalzo del marchio viola nelle tv e radio di tutta Europa porta un crescita continua delle risorse del club di Commisso. Anche per il progetto la Conference è fondamentale, con la competizione europea puoi proporti meglio ai giocatori importanti e grazie anche al Viola Park la crescita della società viola non può che aumentare a dismisura. Infine la Conference ti permette di gestire al meglio il gruppo, senza la competizione europea ti troveresti con troppi calciatori rispetto alle gare che giochi. Serve la spinta del Franchi per credere ad una rimonta che sembra tutto fuorché impossibile