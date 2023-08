“Tutti al Franchi per la rimonta”. Ma siamo lontani dai grandi numeri: il dato

Giovedì la Fiorentina si gioca una fetta importante della stagione. La sconfitta in Austria ha complicato i piani della società gigliata che adesso ha bisogno della rimonta per qualificarsi alla Conference League. Per questo servirà il massimo sostegno del popolo viola che sicuramente farà sentire la propria voce nel corso di tutti i 90'. Al momento, però, il dato sui biglietti venduti non è quello delle grandi occasioni. Secondo quanto raccolto da Violanews.com, sono 16.000 i tifosi viola ad aver prenotato un posto sugli spalti dell'Artemio Franchi. Naturalmente c'è ancora tempo per far aumentare questo dato, con il calcio d'inizio in programma giovedì alle 20.00