FOTO – EuroVolley, Commisso e altre personalità a Palazzo Wanny per Italia-Francia

C'è anche il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, tra gli spettatori presenti a Firenze per Italia-Francia, quarti di finale dell'Europeo di pallavolo femminile. Non è l'unica personalità presente a Palazzo Wanny. Nella foto si riconoscono Wanny Di Filippo, patron de Il Bisonte Firenze e... padrone di casa, così come Eugenio Giani, presidente Regione Toscana, Giovanni Malagò, presidente CONI, e Cosimo Guccione, assessore sport Comune di Firenze.