CorSport: “La posizione di Palladino non è solida. Commisso vuole la svolta”

Palladino ha dichiarato che la squadra deve migliorare rispetto alle recenti prestazioni, affrontando il Milan con una partita perfetta per limitare le individualità della squadra avversaria, reduce da importanti successi. Il tecnico cerca una vittoria per dimostrare di meritare la fiducia di Commisso e dei dirigenti, in un momento in cui è necessario dissipare i dubbi accumulati nelle prime settimane della stagione. Palladino ha inoltre espresso sollievo per l'assenza di un infortunio grave a Mandragora, che tornerà presto a disposizione.