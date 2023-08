Christensen, Nzola e Beltran: la Fiorentina cala un tris da 40 milioni

Il pressing di Italiano ha funzionato. La Fiorentina ha messo il turbo e adesso è pronta a chiudere tre colpi tutti insieme. Un portiere, un difensore ( già preso Mina) e almeno un attaccante e come riporta il Corriere Fiorentino, i desideri del tecnico viola sono stati esauditi. Mentre la squadra si trovava in Inghilterra, la dirigenza ha spinto sull'acceleratore per chiudere con Christensen, giovane estremo difensore dell'Hertha Berlino. Un affare da 6 milioni. Poi l'attenzione si è spostata all'attacco, con la Fiorentina che ha prima messo il turbo per chiudere Nozlaa 13 milioni, ma senza fermarsi. Infatti, la sorpresa è arrivata con il sorpasso sul Benfica per Lucas Beltran. Burdisso decisivo e la Viola è vicina a chiudere con il River Plate per una cifra vicina ai 25 milioni. Un tris targato Fiorentina da quasi 40 milioni e così, il mercato viola si infiamma.