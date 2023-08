Barone annuncia Nzola: “Martedì le visite”. E Branchini: “Fiorentina sua priorità”

E' fatta: M'Bala Nzola è un nuovo calciatore della Fiorentina. Domani sarà la giornata per le firme e le visite mediche di rito dell'attaccante angolano, che verrà poi annunciato ufficialmente dal club gigliato. "Abbiamo trovato un accordo - dichiara il d.g. della Viola, Joe Barone, all'uscita dal locale di Firenze dove si è tenuto l'incontro con lo Spezia - e domani metteremo nero su bianco. Lo aspettiamo per le visite, siamo super contenti. Ringrazio lo Spezia e l'entourage del calciatore per la collaborazione. Se ci saranno contropartite in questa operazione? Qualcosa è venuto fuori parlando con lo Spezia, ma stasera ci siamo concentrati su Nzola, ne parleremo sicuramente nei prossimi giorni". A Barone fa eco Giovanni Branchini, agente di Nzola: "La Fiorentina è stata sempre la priorità del giocatore, abbiamo aspettato che i tempi maturassero per la conclusione della trattativa e adesso siamo tutti contenti". Chiude Eduardo Macia, uomo mercato dello Spezia ed ex d.s. viola: "Era un'opportunità troppo grande per Nzola ed in questo modo lo abbiamo accontentato".