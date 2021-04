Castrovilli e Biraghi: zero minuti con l’Italia, “in bolla” con la Viola

Il Corriere dello Sport si concentra anche sulla vicenda che riguarda i due Violazzurri. Castrovilli e Biraghi non sono mai scesi in campo, tra Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania. Le loro speranze di andare agli Europei sono ridotte al lumicino. Come se non bastasse, ci si è messo il focolaio Covid, emerso tra lo staff della Nazionale. Biraghi e Castrovilli ieri si sono allenati a parte, evitando qualsiasi contatto con il resto del gruppo in attesa del tampone che ha poi dato esito negativo. Adesso per entrambi il protocollo prevede un tampone ogni 48 ore nei prossimi dieci giorni. Insieme alle norme comportamentali da rispettare: spostamenti ridotti al percorso casa-allenamenti e alla disponibilità per le partite.