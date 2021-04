Biraghi e Castro negativi, Igor a parte. La seduta pomeridiana della Fiorentina

Radio Bruno ha fornito i dettagli della seduta pomeridiana della Fiorentina, che si è allenata al Centro Sportivo. Sono rientrati i due nazionali Biraghi e Castrovilli (gli unici mancanti all’appello) e hanno lavorato a parte perché ancora in attesa dei tamponi dopo il rischio di focolaio di Vilnius. Pochi minuti fa è arrivato il responso: sono entrambi negativi ma sono in bolla e svolgeranno tamponi ogni 48 ore. Per la prima volta, quindi, Iachini ha potuto avere tutto il gruppo al completo. Hanno lavorato a parte Igor e Kokorin: il primo è più avanti nel percorso di recupero. Novità anche su Vlahovic, che dopo la gara in Azerbaigian ha fatto tappa in Serbia e ha incontrato il suo procuratore. Sempre in tema agenti di mercato, oggi si è palesato a Firenze Minieri per una visita di cortesia. Il procuratore di Kouamé e Castrovilli non ha attualmente bisogno di ritoccare i contratti (scadenza 2024) ma si è intrattenuto con la dirigenza viola.