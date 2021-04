Covid, focolaio in Nazionale: la Serie A non è tranquilla

Giocatori che si allenano da soli e che faranno tamponi ogni 24 ore, club (come il Sassuolo) che preferiscono lasciar fuori chi è tornato dalla spedizione azzurra: il focolaio esploso all’interno della Nazionale italiana sta creando non pochi problemi alle società della nostra Serie A. “E’ una situazione di allarme, non c’è dubbio: ora tutti devono eseguire tamponi quotidiani e rispettare le regole cha abbiamo da protocollo“, ha spiegato all’Ansa Gianni Nanni, medico del Bologna e responsabile dello staff sanitario delle squadre di Serie A. “Noi al Bologna di azzurro abbiamo Soriano e dobbiamo controllare lui – ha aggiunto -. E’ chiaro che tutti i club dovranno valutare molto bene chi è stato a contatto con questi positivi nel gruppo azzurro“.